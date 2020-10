Centre de crise: «Nous pourrions atteindre à la fin de la semaine 10.000 nouveaux cas par jour»

Entre le 2 et le 8 octobre, il y a eu en moyenne 4.145 nouvelles infections au coronavirus par jour (+89 % en une semaine). Entre le 5 et le 11 octobre, les hospitalisations ont également continué leur progression, avec une moyenne de 125 admissions quotidiennes (+67,5 %).

Les jours se suivent et se ressemblent dans notre pays. Comme c’est le cas depuis quelques semaines, les chiffres du coronavirus en Belgique ne sont pas bons ce lundi.

Quant aux décès, ils sont eux aussi en hausse. Entre le 2 et le 8 octobre, le virus a fait plus de 16 morts (+6,7 décès) en moyenne par jour.

10.000 nouveaux cas en fin de semaine ?

« Vous l’avez entendu, on ne peut que le confirmer. Tous les indicateurs continuent d’augmenter de manière alarmante, » a expliqué Yves Van Laethem. « Nous pourrions atteindre à la fin de cette semaine 10.000 nouveaux cas par jour. On assiste à un doublement des cas tous les 8 jours. »

Bien que les 20-29 ans soient les plus touchés, on remarque un déplacement vers les personnes les plus âgées.

« Samedi dernier, il y a eu 160 nouvelles admissions à l’hôpital » a rappelé le porte-parole. « Il y a un doublement des hospitalisations tous les 10 jours. »

Situation préoccupante

« La situation est préoccupante, on ne peut pas employer d’autres termes » a martelé le scientifique.

Actuellement 13 % de la capacité maximale théorique est occupée par des patients Covid. « Le doublement en soins intensifs est actuellement tous les 18 jours, nous pourrions atteindre 500 patients d’ici à la fin du mois si on continue à ce rythme-là. »