Personnes âgées, enfants: quels sont les symptômes du coronavirus?

En ce qui concerne les symptômes relativement typiques : la perte de l’odorat et du goût, une toux irritative et sèche, les douleurs thoraciques, être à court d’haleine. Il est alors adéquat de contacter par téléphone son médecin traitant.

D’autres symptômes sont moins spécifiques à la maladie, « et pour lesquels au moins deux d’entre eux doivent être associés pour songer au Covid » : la fièvre, une sensation grippale, une faiblesse musculaire brutale et importante, une fatigue sévère et extrême, des céphalées, la diarrhée, le mal de gorge et le nez qui coule.

Il faut égalemen envisager le covid en cas d’exaspération de troubles chroniques.

« Ces symptômes peuvent se présenter dans beaucoup d’autres maladies infectieuses ou virales qui seront de plus en plus nombreuses dans les mois qui viennent, et qui rendront difficile un diagnostic différentiel entre un virus ou microbe banal et le Covid » a expliqué Yves Van Laethem.

« Pour le moment, il n’y a pas de virus grippal en circulation et ces sensations grippales doivent un peu plus rapidement faire penser au Covid que lorsque l’on sera en janvier ou février. » En cas de symptômes, il faut rester chez soi et contacter son médecin traitant.

Pour les enfants de moins de 6 ans, il y a quelques différences, car « ils sont moins susceptibles par rapport à ce virus, ils font beaucoup moins de pathologies, on les teste donc beaucoup plus rarement. »

Un tiers des porteurs peuvent toutefois être asymptomatiques, et « c’est une des caractéristiques du virus qui rend la lutte particulièrement complexe », rappelle le porte-parole interfédéral.

La Belgique pourrait atteindre les 10.000 nouvelles contaminations en 24h à la fin de la semaine. La Belgique a enregistré en moyenne 4.154 nouvelles infections au coronavirus par jour (+89%) entre le 2 et le 8 octobre. Le mercredi 7 octobre, 6.505 cas ont été diagnostiqués.