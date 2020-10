Les Américains Paul Milgrom et Robert Wilson, experts des enchères, reçoivent le prix Nobel d’économie

Le « prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel » leur est remis pour avoir « amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux formats d’enchères » au « bénéfice des vendeurs, des acheteurs et des contribuables du monde entier », a indiqué le jury de l’Académie suédoise des Sciences.

Attributions des fréquences télécom

Le duo, qui était un des favoris pour le prix cette année, est notamment connu pour être à l’origine du concept utilisé pour la vente de licences de bandes de fréquences de télécommunications aux États-Unis. Les deux économistes, tous deux enseignants à Stanford ont également travaillé sur les mécanismes d’attribution des créneaux d’atterrissage dans les aéroports. « Les ventes aux enchères sont partout et touchent notre vie quotidienne », relève le jury.

En 2019, le prix avait été attribué à un trio de chercheurs spécialisés dans la lutte contre la pauvreté, les Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer et la Franco-américaine Esther Duflo, deuxième femme distinguée dans la discipline et plus jeune lauréat de l’histoire de ce prix.