GP de l’Escaut: Deceuninck-Quick Step vise une cinquième victoire de suite avec Sam Bennett

Maillot vert du Tour de France, où il a remporté deux étapes dont celle des Champs Elysées, l’Irlandais, 29 ans, sera entouré d’Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe, du Français Florian Sénéchal, 2e de Gand-Wevelgem dimanche, du champion de Nouvelle-Zélande Shane Archbold, du Danois Michael Morkov et de l’Allemand Jannik Steimle.

De par les mesures restrictives liées au coronavirus, le départ et l’arrivée se feront à Schoten, sur un parcours totalement plat, sans zones pavées. « Il y aura vraisemblablement un sprint massif », prédit Wilfried Peeters, directeur sportif chez Deceuninck-Quick Step. « Nous avons une belle équipe qui peut contrôler la course. Sam est notre leader ».

La formation Deceuninck-Quick Step a remporté, six fois le GP de l’Escaut dont les quatre dernières éditions avec l’Allemand Marcel Kittel (2016 et 2017) et le Néerlandais Fabio Jakobsen (2018 et 2019).

Le dernier vainqueur belge est Tom Boonen en 2004 et 2006 sous le maillot de Quick Step.