Coronavirus en Belgique: plus d’un test sur dix est désormais positif

Entre le 2 et le 8 octobre, il y a eu en moyenne 4.145 nouvelles infections au coronavirus par jour. Il s’agit d’une augmentation de 89 % par rapport à la période précédente de sept jours, ressort-il des chiffres publiés lundi matin par l’Institut de santé publique Sciensano.

« Vous l’avez entendu, on ne peut que le confirmer. Tous les indicateurs continuent d’augmenter de manière alarmante, » a expliqué Yves Van Laethem lors du point presse du Centre de crise ce lundi. « Nous pourrions atteindre à la fin de cette semaine 10.000 nouveaux cas par jour. On assiste à un doublement des cas tous les 8 jours. »

Entre le 5 et le 11 octobre, les hospitalisations ont continué leur progression, avec une moyenne de 125 admissions quotidiennes (+67,5 %). Il y a désormais 1.329 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 243 sont en soins intensifs.

Bien que les 20-29 ans soient les plus touchés, on remarque un déplacement vers les personnes les plus âgées. « Samedi dernier, il y a eu 160 nouvelles admissions à l’hôpital » a rappelé le porte-parole. « Il y a un doublement des hospitalisations tous les 10 jours. »

« La situation est préoccupante, on ne peut pas employer d’autres termes » a martelé le scientifique.