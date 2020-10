La presse britannique sous le charme des Diables rouges malgré la défaite: «L’Angleterre a encore du chemin à parcourir pour dépasser la Belgique»

Oui, la Belgique s’est inclinée ce dimanche soir en Angleterre (2-1). Oui, les hommes de Roberto Martinez n’ont pas rendu leur plus belle copie. Oui, les Diables ont manqué de réalisme à l’occasion de cette rencontre à Wembley. Mais, non, il n’y a rien de dramatique à quelques mois de l’Euro… Et pour cause, ce n’est certainement pas une catastrophe de s’incliner face à cette jeune équipe des Three Lions, bourrée de talents et qui possède un réservoir de jeunes presque illimité. Sans compter que Roberto Martinez n’a pas pu compter sur son onze de base, avec les nombreuses absences dans sa sélection (Courtois, E. Hazard, T. Hazard, Mertens, Vertonghen…).

Si certains se sont montrés critiques à la suite de cette défaite – la première des Diables depuis le 18 novembre 2018 en Suisse (5-2) –, la presse anglaise, elle, est sous le charme de l’équipe belge, mettant en avant la domination noire-jaune-rouge dans le jeu et les qualités individuelles. « Martinez peut se demander comment son équipe n’a pas remporté la rencontre ou, au moins, accroché le match nul après une telle domination », pointe The Telegraph, l’un des principaux quotidiens britanniques. Pour The Independent, cette défaite s’explique par le manque de réalisme devant le but : « La meilleure équipe du classement FIFA n’était pas à son niveau en termes d’efficacité. »

Pour le Daily Mail, autre grand quotidien outre-Manche, la contre-performance de la Belgique ne doit pas remettre en question le travail qui a été entrepris depuis l’arrivée de Roberto Martinez en 2016. « L’Angleterre a peut-être gagné cette bataille, mais elle lui reste encore un long chemin à parcourir pour dépasser la Belgique. Martinez n’a pas à s’inquiéter. » Avant de poursuivre : « Quand Lukaku est à son meilleur niveau, il peut gagner un match à lui tout seul. Par ailleurs, il est vrai que De Bruyne n’a peut-être pas été au top physiquement, mais il s’est quand même montré sur différentes phases. Il sera le meilleur milieu de terrain de l’Euro… »