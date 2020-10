Le taux d'intérêt italien tombe au plus bas

D'autres pays du sud de l'Europe en bénéficient également. En Espagne et au Portugal, par exemple, le taux d'intérêt à 10 ans est tombé lundi en dessous de 0,20%. C'est le plus bas niveau en un an.

L'économie de la zone euro continue de vaciller en raison de la recrudescence du nouveau coronavirus. Les appels à des mesures de soutien supplémentaires se multiplient et les marchés financiers semblent maintenant aussi attendre de la BCE qu'elle propose des mesures supplémentaires, a commenté à Reuters l'analyste d'ING Antoine Bouvet.