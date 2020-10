Voyages à l’étranger: la Commission va présenter une carte unique pour l’ensemble de l’UE (vidéo)

Dans toute l’Union européenne, les couleurs sont différentes et les règles en matière de tests et de quarantaine le sont également. « Nous devons nous coordonner pour faciliter la vie des Européens. Plus les règles sont claires plus les citoyens s’y retrouvent. »

Code couleur unique

Conséquence, la Commission européenne essaye de mettre de l’ordre dans ce capharnaüm en développant une initiative. Son adoption par les gouvernements nationaux devrait apporter de la clarté aux citoyens. « Cette initiative va établir un code de couleur commun fondé sur des critères communs », assure la Présidente. « Il va cartographier toutes les régions d’Europe en fonction du niveau de risque : rouge, orange, vert. ». Une carte unique pour l’ensemble de l’Union va donc être présentée. Tout le monde pourra la consulter en ligne sur le site reopen.europa.eu