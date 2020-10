Manchester City possède l’effectif le plus cher d’Europe, le Bayern Munich «seulement» quinzième

Malgré la crise du coronavirus qui a touché le monde du football pendant plusieurs mois, le sport le plus populaire a repris ses droits. Et propose aux joueurs, aux clubs et aux supporters un rythme effréné. Alors que le mercato estival a refermé ses portes, l’observatoire du football CIES s’est penché sur la valeur des équipes issues des cinq grands championnats européens.

Manchester City, le club de Kevin De Bruyne, est leader de ce classement particulier avec un noyau estimé à 1,036 milliard d’euros. Le Paris Saint-Germain, lui, arrive à la seconde position avec 888 millions d’euros investis pour composer le groupe de Thomas Tuchel. Par rapport à la défunte saison, il y a néanmoins une baisse de 25 millions d’euros à signaler. Le podium est complété par Manchester United, avec 884 millions d’euros.

Sans surprise, la Premier League, championnat le plus suivi au monde et qui génère le plus d’argent grâce aux droits TV, place sept clubs dans le Top 12. Hormis les Skyblues et les Red Devils, on retrouve également Chelsea (5e avec 763M), Liverpool (7e, 666M), Arsenal (9e, 590M), Everton (10e, 504M) et Tottenham (12e, 479M).

Les formations espagnoles sont aussi très bien représentées. Le Barça, lui, est quatrième avec un effectif de 826 millions d’euros. Le Real Madrid, le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard, est sixième (708M) et l’Atlético Madrid onzième (483M). À noter également que le Bayern Munich, pourtant lauréat de la Ligue des champions, n’arrive « qu’au » quinzième rang avec un noyau estimé à 408 millions d’euros. Comme quoi, il est possible de régner sur l’Europe du football sans, pour autant, délier perpétuellement les cordons de la bourse.