L'Inde annonce des mesures pour relancer la consommation

"Les fêtes arrivent (...) dans les six prochains mois, dépensez l'argent pour acheter des choses qui aideront vos familles", a déclaré la ministre en se référant aux fêtes de Dussehra (25 octobre), Diwali (14 novembre) et Noël.

Ces mesures comprennent un coup de pouce à la consommation d'environ 360 milliards de roupies (5 milliards de dollars, 4,2 milliards d'euros), dont des prêts pour les fonctionnaires et la possibilité de transformer en biens et services les primes de transport inutilisées à cause de la pandémie. Les dépenses seront effectuées par des moyens numériques auprès de commerces habilités et l'objectif est de pousser les Indiens à puiser dans leurs économies.

Parmi les mesures annoncées lundi figure également un prêt sur 50 ans, libre d'intérêts, de 1,6 milliard de dollars aux États pour construire d'ici mars des routes et infrastructures.