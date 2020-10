Voici pourquoi les Allemands se détournent de leur Mannschaft

Prestations médiocres, sélectionneur critiqué et taxé d’arrogance, audiences TV en chute libre : le désamour entre le public et l’équipe d’Allemagne s’aggrave, à huit mois de l’Euro où elle jouera dans le groupe de la France et du Portugal.

« On se fout de la gueule des téléspectateurs ! » Lothar Matthäus, champion du monde 1990 et désormais consultant redouté, a tiré à boulets rouges la semaine dernière : « Ce n’est pas notre équipe nationale (…) En équipe nationale, nous voulons voir jouer les meilleurs ».

En cause, la convocation en septembre et encore la semaine dernière en amical contre la Turquie d’une équipe « B », privée de ses cadres les plus importants, laissés au repos. Mais aussi le choix assumé contre vents et marées par Löw d’avoir mis d’office à la retraite Jérôme Boateng, Mats Hummels et Thomas Müller, jeunes trentenaires.