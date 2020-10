David Goffin jouera-t-il à Anvers? Un nouveau test Covid-19 est prévu ce mardi

Rafael Nadal qui égale, pour la première fois en 17 ans, le nombre de titres en Grand Chelem de Roger Federer, ça ravive le fameux débat de qui sera nommé, un jour, le plus grand joueur de l’histoire du tennis. Une seule certitude, ça se joue pour l’instant entre les trois monstres du « Big 3 » dont l’énorme domination replace les légendes comme Borg, McEnroe, Sampras ou Laver (et bien d’autres) au rang des pionniers, un peu plus loin…