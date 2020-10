Blessé, Tsitsipas déclare forfait pour le tournoi de Saint-Pétersbourg

Stefanos Tsitsipas (5e mondial), toujours blessé à la jambe gauche, a déclaré forfait pour le tournoi de Saint-Pétersbourg, qui commence ce lundi, annonce-t-il sur les réseaux sociaux.

Le jeune Grec (22 ans) avait expliqué après sa demi-finale à rallonge contre Novak Djokovic à Roland-Garros vendredi, finalement perdue en cinq sets (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1), qu’une blessure survenue mi-septembre à Rome s’était « réveillée » en fin de match. Il avait fait appel au médecin pour une douleur au niveau des adducteurs gauches au cours de la partie.

« Je me suis blessé légèrement à la jambe, j’ai passé une IRM, et suivant les conseils de mon médecin, j’ai décidé de me retirer du tournoi de Saint-Pétersbourg, de prendre une semaine de repos et de me préparer pour Vienne », programmé à partir du 26 octobre, écrit Tsitsipas.

« J’espère jouer à Vienne, à Paris et à Londres (je viens juste d’apprendre que je suis qualifié et je suis ravi d’avoir l’opportunité de défendre mon titre) », poursuit celui qui est tenant du titre au Masters de fin de saison dans la capitale anglaise.