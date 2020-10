Coronavirus: le Brabant wallon et la province de Luxembourg instaurent un couvre-feu entre 1h et 6h

Durant quinze jours, il sera interdit de se trouver sur la voie ou dans les espaces publics entre 1h et 6h du matin, sauf pour les déplacements médicaux urgents, pour les cas de force majeure, pour assister des personnes vulnérables, pour se rendre ou rentrer de son lieu de travail ou dans le cadre d’un voyage à l’étranger.

À partir du 13 octobre à minuit, de nouvelles mesures seront imposées en Brabant wallon suite au rebond marqué de la pandémie. Il a notamment été décidé, en concertation avec les bourgmestres des 27 communes du Brabant wallon, le collège provincial et la cellule de crise présidée par le gouverneur Gilles Mahieu, d’imposer un confinement nocturne.

Couvre-feu en province de Luxembourg

Le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, a également pris la décision, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, d’interdire les déplacements non-essentiels entre 1h et 6h sur l’ensemble du territoire provincial, à partir de ce mercredi 14 octobre 2020, et pour une durée de quinze jours renouvelables, a-t-il annoncé lundi soir. Il sera interdit de se trouver ou de se déplacer sur la voie publique entre 1h et 6h, sauf pour raisons médicales, professionnelles ainsi que pour porter assistance à un proche.

La décision a été prise en concertation avec la ministre de l’Intérieur, le commissaire fédéral en charge de la crise du coronavirus, le gouvernement wallon et les bourgmestres de la province.