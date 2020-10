Conseil des joueurs de l’ATP: Murray, Auger-Aliassime, Chardy et Millman élus

L’ATP a annoncé lundi que l’Ecossais Andy Murray, le Canadien Félix Auger-Aliassime, le Français Jérémy Chardy et l’Australien John Millman ont été élus comme nouveaux membres du Conseil des joueurs du principal circuit masculin de tennis.

Ils rejoignent le Sud-Africain Kevin Anderson, président du Conseil, ainsi que les légendes de la petite balle jaune Rafael Nadal et et Roger Federer. Yen-Hsun Lu, Jurgen Melzer et Bruno Soares figurent aussi dans ce Conseil.

L’arrivée de ces quatre joueurs est une conséquence directe des démissions avant l’US Open du N.1 mondial Novak Djokovic, John Isner, Vasek Pospisil et Sam Querrey. Le Serbe a d’ailleurs annoncé fin août la création d’une nouvelle association de joueurs de tennis professionnels masculins, indépendante de l’ATP qui gère le circuit, ignorant les appels à « l’unité » de Rafael Nadal et Roger Federer.

L’ATP (Association of Tennis Professionals), créée par des joueurs en 1972 et qui gère seule depuis 1990 le circuit masculin, a également critiqué l’initiative, avant même sa matérialisation, de Djokovic.