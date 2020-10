NBA: 76 arrestations lors de violences après le titre des Lakers

« Ce qui avait commencé dans le centre-ville comme une célébration pacifique des Lakers de Los Angeles en tant que champions de la NBA s’est transformé en confrontation violente et destructrice la nuit dernière », a déploré dans un communiqué la police de Los Angeles.

Septante-six personnes ont été arrêtées dimanche soir à Los Angeles à la suite de violences et actes de vandalisme ayant éclaté après le titre de champion NBA décroché par les Lakers, a annoncé la police qui fait état de huit blessés dans ses rangs.

Un millier de fans des Lakers s’étaient rassemblés près du Staples Center, l’enceinte des Lakers, après la victoire 4 à 2 de l’équipe californienne sur le Miami Heat en finale, à Orlando (Floride).

« Des individus agités se sont mêlés à la foule et ont commencé à jeter des bouteilles en verre et autres projectiles sur les policiers » qui ont déclaré illégal ce rassemblement et demandé aux participants de se disperser, poursuit le communiqué.