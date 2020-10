De Vlaeminck en est convaincu: «Van Aert est en bien meilleure forme que van der Poel et va gagner le Tour des Flandres»

Interrogé par Het Laatste Nieuws, De Vlaeminck a observé attentivement Gand-Wevelgem dimanche et a été frappé par la différence de condition entre le Belge et le Néerlandais.

« Van Aert était 30 % mieux que van der Poel dimanche. Pendant toute la course. On voit la différence entre les deux. Surtout en montée. Mathieu a dû mettre toutes ses forces pour ne pas perdre la roue de Wout. Wout s’est beaucoup amélioré depuis sa chute au Tour l’an dernier. Il est encore plus rapide au sprint, encore plus fort en montée. Alors que van der Poel n’est pas au même niveau qu’il était lors des Classiques en 2019. »

Pour De Vlaeminck, il n’y a donc qu’un seul grand favori pour le Tour des Flandres. « J’aime bien les deux coureurs mais je vais préférer un coureur belge évidemment. Si Van Aert ne tombe pas au Tour des Flandres, il a déjà course gagnée. Mais attention, il doit garder un profil bas. Il doit faire des efforts proportionnels à ceux de ses adversaires, ne pas y aller à fond constamment. »