Eliane Tillieux, première femme au perchoir de la Chambre: «C’est l’aboutissement d’un combat»

« Cela donne l’image d’un pays déséquilibré dans la répartition des rôles entre les femmes et les hommes » a-t-elle expliqué également ce matin sur les ondes de La Première.

Présentée par la majorité, Mme Tillieux devrait l’emporter sur la candidate de la N-VA, la députée Valérie Van Peel.

« C’est l’aboutissement de tout un combat que j’ai pu mener au cours de ma carrière politique pour plus d’égalité en général et entre les hommes et les femmes », a affirmé l’ancienne ministre wallonne de l’Emploi.

Elle a insisté sur la « valeur de l’exemple » et sur la volonté de certains partis de favoriser la parité, ce qui s’est traduit par la formation d’un gouvernement fédéral comptant dix hommes et dix femmes.