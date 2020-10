Couvre-feu: «On a le droit de se demander si la mesure est proportionnée», s’interroge le gouverneur de Namur

À Namur, une conférence des 38 bourgmestres de la province doit se tenir par vidéoconférence mercredi. Le gouverneur Denis Mathen prendra par ailleurs des contacts spécifiques avec certains bourgmestres concernés par l’enseignement universitaire.

« L’opinion générale n’est pas en faveur de cette mesure. Le but c’est de dissuader ces rassemblements dans des lieux privés. C’est la raison pour laquelle, parce que la ville de Namur est une ville universitaire, je vais voir s’il n’est pas possible d’avoir des mesures beaucoup plus ciblées pour également viser le même but. »