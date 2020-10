Coronavirus: les sports de contact interdits en salle pour les plus de 12 ans

La ministre des sports Valérie Glatigny (MR) va-t-elle emboîter le pas de son homologue flamand Ben Weyts ? La réponse est tombée dans l’après-midi après la réunion avec les fédérations sportives. « Il n’y aura pas de sport avec contact en indoor pour les plus de 12 ans dès ce jeudi et pour les 3 prochaines semaines », annonce la ministre des Sports Valérie Glatigny. « La décision n’est pas facile, mais la dégradation de la situation sanitaire et l’augmentation du nombre de patients en soins intensifs dans les hôpitaux nous obligent à agir. Cela ne signifie pas pour autant que le sport francophone s’arrête, puisque la majorité des activités sportives pourront bien continuer, moyennant certaines adaptations dans leur organisation », souligne d’emblée la ministre.

Des entraînements adaptés

Avant de poursuivre via le communiqué : « En effet, l’ensemble des sports en extérieur (avec ou sans contact, entraînements et compétitions) continueront à être pratiqués normalement et ce, sans distinction d’âge. Pour les sports en intérieur (avec et sans contact), pour les moins de 12 ans, les entraînements et compétitions pourront se poursuivre normalement. Par contre, pour les plus de 12 ans, les contacts sont désormais interdits pour les activités sportives indoor. Les entrainements devront être adaptés pour éviter tout contact et respecter les règles de distanciation sociale. »