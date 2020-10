Une journée capitale pour les sports de contact et le football amateur: les premières décisions tombent

Lundi, la Flandre a en effet décidé de suspendre temporairement toutes les activités à l’intérieur où une distance de sécurité de 1,5 m ne peut être respectée entre sportifs de plus de 12 ans. Un modèle qui pourrait être répliqué au Sud du pays avec les conséquences que l’on imagine pour les clubs sportifs et pour leurs membres.

Le cas du football amateur sera également sur la table puisque cette réunion est censée apporter plus d’éclaircissements sur les mesures sanitaires sur les terrains de sport, ainsi qu’autour de ces terrains. L’ACFF (Association des clubs de football francophones) n’a pas caché son mécontentement face à la décision de certaines provinces (Hainaut, Namur, Liège et Luxembourg) d’imposer une fermeture des buvettes. « Il faut trouver une solution, sinon des nombreux clubs seront rapidement en faillite », a répété sans relâche le président de l’ACFF David Delferière, également inquiet par rapport aux décisions qui pourraient tomber concernant la présence dans les vestiaires.

Les décisions

Natation et water-polo : La fédération belge de natation (FRBN) a décidé de maintenir les championnats de Belgique en petit bassin mi-novembre en terre gantoise, mais d’en adapter la formule et les modalités. Par contre, tout le water-polo est à l’arrêt à la suite des décisions prises lundi côté néerlandophone de passer en code ’orange’ au niveau sportif. Toutes les compétitions nationales de water-polo de la saison 2020-2021 en cours jusqu’au dimanche 8 novembre inclus, à l’exception des catégories d’âge U11 et U13 (nés en 2008 et après), sont suspendues.

Tennis de table : Pour rappel, l’AFTT et ses provinces ont pris la décision suivante dans un souci de préserver la santé de ses affiliés et l’intégrité de ses clubs: toutes les compétitions (compétitions par équipe et individuelles) sont mises à l’arrêt pendant 1 mois, jusqu’au 9 novembre compris, aussi bien les compétitions provinciales que francophones.