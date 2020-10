Acteurs de l'audiovisuel et opérateurs télécom collaborent pour des pubs personnalisées

Les groupes de médias SBS Belgium et DPG Media vont collaborer avec les opérateurs télécom Telenet et Proximus, ainsi qu'avec les régies publicitaires IP Belgium (qui s'occupe notamment de RTL) et RMB (régie de la RTBF), pour standardiser la publicité ciblée à la télévision, annoncent-ils mardi dans un communiqué.

Par Belga