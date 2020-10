L'Italie retrouvera en 2022 son PIB d'avant Covid, estime Rome

Mais d'autres organisations sont plus pessimistes, comme l'OCDE qui prévoit une chute de 10,5% du PIB italien cette année ou la Commission européenne (-11,2%).

Selon le nouveau projet de la loi de finances, Rome prévoit un plongeon de 9% de son produit intérieur brut (PIB) en 2020, avant un rebond l'année suivante, à +6%. Le PIB croîtra ensuite de 3,8% en 2022 et de 2,5% en 2023.

"La chute de 9% tient compte d'une réduction de la croissance au quatrième trimestre, et donc d'une augmentation des contagions que nous tenions pour acquises à l'automne", a précisé M. Gualtieri. Dans "le cadre du scénario le plus pessimiste, avec une très forte augmentation des contagions, et des restrictions très marquées en Europe, notre estimation est de -10,5%", a-t-il précisé.

Il s'est dit confiant dans le fait que les mesures de précautions imposées (port du masque...) et les aides débloquées en faveur des ménages et entreprises "permettront de limiter les répercussions négatives sur l'activité économique": "le défi consiste à contenir le virus" afin d'obtenir de meilleurs résultats que les estimations de croissance qui sont "très, très prudentes".

Selon les prévisions gouvernementales, le déficit doit lui bondir à 10,8% du PIB en 2020. Un chiffre à comparer aux 1,6% enregistrés l'an passé et aux 2,2% sur lesquels Rome tablait avant l'éclatement de la pandémie. Le déficit italien doit ensuite redescendre à 7% en 2021, 4,7% en 2022 et 3% en 2023.

La dette publique atteindra elle le chiffre vertigineux de 158% du PIB en 2020, contre 134,6% en 2019, qui constituait déjà le deuxième ratio plus élevé dans la zone euro, derrière la Grèce, d'après les nouvelles prévisions du gouvernement. Elle entamera ensuite une petite courbe descendante à 155,6% en 2021, 153,4% en 2022 et 151,5% en 2023.

L'Italie compte lancer un vaste plan pour relancer son économie, déjà affectée en 2012-2013 par une dure récession. Avec 208,6 milliards d'euros de subventions et prêts, la péninsule est le principal bénéficiaire du plan de relance européen de 750 milliards d'euros adopté cet été.