Coronavirus: les hôpitaux du Chirec sont saturés en phase 1A

Les lits destinés aux patients atteints du Covid des trois hôpitaux du groupe Chirec à Bruxelles sont pleins et dépassent même la capacité prévue. « Si la décision est prise de passer à la phase 1B, une partie des soins programmés dans nos hôpitaux devra être reportée », a déclaré Philippe El Haddad, directeur médical général du Chirec, à Belga

Dans la phase 1A actuelle, 36 lits sont réservés dans l’unité de soins normale pour les patients Covid et neuf dans l’unité des soins intensifs. Aujourd’hui, ce sont déjà 45 patients qui sont pris en charge et les neuf lits de soins intensifs sont occupés dans les différents hôpitaux, Delta à Auderghem, Ste-Anne St-Rémi à Anderlecht, et l’antenne de Waterloo.