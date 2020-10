Zone euro: le FMI annonce une reprise plus timide qu'espéré en 2021

Par rapport à son dernier état des lieux de l'économie mondiale en juin, l'institution de Washington a relevé mardi de 1,9 point sa prévision 2020, mais amputé de 0,8 point son pronostic pour l'an prochain, signe que le rattrapage économique sera laborieux.

Les deux économies les plus durement secouées de la zone euro restent l'Italie (-10,6% cette année, puis +5,2% l'an prochain) et l'Espagne (-12,8% puis +7,2%), tandis que l'Allemagne, plus épargnée, devrait afficher une récession de 6% cette année suivie d'un rebond de 4,2%.