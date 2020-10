«Hope», «Yalda»…: les sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine (vidéos)

Hope (Maria Sødahl)

Une histoire forte, émouvante mais jamais plombante. Un film sensible, vrai et nuancé, qui parle de la vie dans ce qu’elle a de plus complexe.

Yalda, la nuit du pardon (Massoud Bakhshi)

S’appuyant sur des faits réels, Massoud Bakhshi met son film sous tension. Pardonnera ou pardonnera pas ? Le suspense nous broie les tripes. Un drame iranien percutant, réflexion sur la religion, la loi du talion, la notion de pardon, le patriarcat et la lutte des classes.