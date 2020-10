Tour d’Italie: première victoire en 2020 pour Peter Sagan au bout d’une échappée de plus de 100km

Le leader de l’équipe Bora-Hansgrohe n’a pas compté ses efforts pour aller chercher cette victoire. Passé à l’offensive sur la côte de Chieti à plus de 130 km de l’arrivée, Sagan a travaillé avec ses compagnons d’échappée pour aller chercher les points du sprint intermédiaire. Il a ensuite poursuivi sur sa lancée pour affronter les ‘murs’ des Abruzzes avec leurs pourcentages frôlant les 20 %. Plus solide que Cataldo, Villella, Ganna ou encore Swift, le Slovaque s’est isolé en tête de course alors que la bagarre s’est déclenchée parmi les favoris.

Habile en déscente, solide sur le plat, il a splendidement résisté au retour du groupe des favoris pour s’imposer en solitaire sous la pluie. Vainqueur pour la 114e fois de sa carrière, il n’avait plus gagné la moindre course depuis le 10 juillet 2019 sur le Tour de France.

Attaqué par Pello Bilbao et Domenico Pozzovivo, le Portugais Joao Almeida a bien géré cette étape très compliquée qu’il a finalement terminé à la 3e place derrière Brandon McNulty. Victime d’une crevaison dans le final, Jakob Fuglsang a perdu de précieuses secondes.

Cette étape qui suit la journée de repos a également été marquée par les abandons des équipes Jumbo-Visma et Mitchelton-Scott suite aux résultats des tests covid. Le Néerlandais Steven Kruiswijk, 3e du Tour de France 2019, a en effet été testé positif au coronavirus et a dû abandonner. Son équipe Jumbo-Visma a dès lors décidé de quitter la course. La formation Mitchelton-Scott a pris la même décision après les cas positifs de quatre membres de son encadrement qui sont venus s’ajouter à Simon Yates, testé positif la semaine dernière. Enfin Michael Matthews a aussi dû renoncer au Giro en raison d’un contrôle positif.