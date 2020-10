Cristiano Ronaldo testé positif au coronavirus

L’attaquant de la Juventus était en action en équipe nationale au cours de la semaine écoulée puisqu’il a joué face à l’Espagne mercredi en amical et contre la France dimanche dans le cadre de la Nations League.

Ronaldo et plusieurs de ses équipiers sud-américains de la Juventus – Dybala, Cuadrado, Danilo et Bentancur – avaient été signalés par leur club aux autorités sanitaires locales pour avoir quitté Turin afin de rejoindre leur sélection malgré la procédure d’isolement instaurée depuis le 3 octobre par la Juventus, après deux cas de Covid-19 parmi son personnel. Les autres joueurs internationaux de la Juventus, comme les Italiens Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, le Gallois Aaron Ramsey, le Français Adrien Rabiot ou le Polonais Wojciech Szczesny avaient rejoint leur sélection après un isolement de cinq jours et un deuxième test négatif.