La FGTB wallonne a fait sa rentrée en petit comité

Enfin, la FGTB estime qu'il faut oser aller chercher les budgets européens dédiés à la R&D. La Wallonie est la Région la moins bien organisée pour capter ces moyens, selon M. Tamellini, alors qu'elle dispose de projets innovants qui pourraient y prétendre.

Dans la même logique, le syndicat appelle à l'établissement d'une cellule d'anticipation plus large que celle de la Sogepa pour pouvoir prétendre efficacement aux budgets européens du fonds de relance qui seront répartis prochainement. "Avec Get up Wallonia, on se trompe d'urgence", estime Jean-François Tamellini, affirmant au passage que c'est l'avis unanime des membres du conseil économique, social et environnemental (CESE), qui réunit les partenaires sociaux wallons.