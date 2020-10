Coronavirus - Le secteur du transport aérien demande une deuxième tranche d'aides gouvernementales

Par ailleurs, afin d'éviter les mesures de quarantaine délétères pour le secteur, les gouvernements doivent "utiliser les tests" sur les passagers avant leur départ pour permettre la réouverture des frontières "en toute sécurité", ont souligné l'Aci (Airports Council International), dont les membres gèrent près de 2.000 aéroports dans le monde, et l'Association internationale du transport aérien (Iata), qui compte 290 compagnies aériennes adhérentes.

Selon ce dernier, les aéroports sont également exposés aux faillites, notamment les plus petits et les aéroports gérés par des groupes privés qui, par rapport aux aéroports publics, "pourraient souffrir bien plus de l'accroissement de leur dette".

Après un point bas atteint au mois d'avril, le trafic aérien a très lentement repris avant d'être freiné en août. Selon M. de Juniac, sur les liaisons internationales il n'atteint actuellement que 10% du volume de l'an dernier.