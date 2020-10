«Get up Wallonia!»: les partenaires sociaux s’impatientent

Exposé du ministre-président puis débat d’actualité : ce mercredi, le parlement de Wallonie s’empare de « Get Up Wallonia ! », le plan de transition et de relance post-Covid que le gouvernement PS-MR-Ecolo prépare.

L’opposition CDH et PTB dira sans doute qu’elle trouve le temps long : le plan ne devrait se mettre en place qu’en 2021. Elle n’est pas seule à s’impatienter. Le Conseil économique, social et environnemental a rendu un avis du même acabit, à l’unanimité entre patrons, syndicats et environnementalistes.

Résumé par Jean-François Tamellini (le nouveau patron de FGTB wallonne) qui préside désormais l’instance de concertation, cela donne ceci : « Les choses traînent. Le gouvernement donne la priorité à des tas d’experts et de consultants pour élaborer ce plan alors que les acteurs de terrain que nous sommes savent parfaitement de quoi la Wallonie a besoin. C’est un très mauvais signal ! Nous sommes sous-représentés dans les groupes de travail et les discussions en cours n’offrent aucune vision transversale. »