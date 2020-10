Les Australiens ne pourront pas voyager à l’étranger avant 2022

Les autorités espèrent que les quelque 25 millions d’habitants australiens se concentreront désormais principalement sur les voyages dans leur propre pays. Une campagne avec le slogan « Holiday Here This Year » (Les vacances ici cette année) devrait, à l’approche de l’été en Australie, donner un coup de fouet à l’industrie touristique. Par exemple, les Australiens sont encouragés à passer des vacances de surf à Byron Bay ou à faire une excursion en bateau sur la Grande barrière de corail.

« Comme nos frontières internationales peuvent rester fermées pendant un certain temps et que les vacances d’été arriveront dans quelques mois, nous appelons tous les Australiens (…) à essayer quelque chose de nouveau et à réserver des vacances en Australie », a déclaré mardi le ministre du tourisme, Simon Birmingham. Jusqu’à présent, cependant, voyager dans son propre pays n’est pas non plus une tâche facile, car les frontières de nombreux États sont encore fermées.