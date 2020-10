Suspension des compétitions sportives: les explications de la ministre Valérie Glatigny

La ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé mardi de suspendre pour trois semaines dès jeudi tous les sports de contact en indoor pour les plus de 12 ans. Elle s’est expliquée sur les ondes de Bel RTL ce mercredi matin.

« Tous les sports avec contact en salle pour les plus de douze ans sont suspendus, les activités sportives pour enfants restent donc autorisées, tout comme les compétitions en salle sans contact, comme la natation et le tennis. Nous souhaitons préserver les sports un maximum, et de préserver aussi les stages de la Toussaint. »