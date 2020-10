Qualifications Mondial 2022: l’Argentine s’en sort en Bolivie, trois buts de Neymar pour porter le Brésil en tête

Même si les Péruviens étaient diminués, avec deux joueurs forfaits de dernière minute à cause du coronavirus, les Brésiliens ont eu beaucoup plus de difficulté pour cette réédition de la finale de la Copa America qu’ils avaient remportée (3-1) en juillet 2019 au Maracana.

Marquinhos est lui sorti sur blessure dès la 11e minute après un choc contre un joueur péruvien alors que le Brésil était mené 1-0 sur un but de Carrillo (5e). Ce ne fut pas facile pour les Brésiliens menés une deuxième fois à l’heure de jeu à cause de Tapia (2-1, 59e) après le premier penalty convertit par Neymar (1-1, 28e). Richarlison avait égalisé dès la 64e certes (2-2), mais il fallait un second penalty de Neymar pour voir le Brésil passer devant (2-3, 83e). Deux cartons rouges péruviens (Caceda, 86e et Zambrano, 89e) scellaient le sort du Pérou crucifié par Neymar dans les arrêts de jeu (2-4, 90e+4).

L’Argentine a évité le piège bolivien

Un peu plus tôt dans la soirée, l’Argentine a su faire preuve de patience face à la fougue de la Bolivie pour s’imposer (1-2) sur les hauteurs de La Paz, et signer un deuxième succès dans ces éliminatoires.

L’Argentine savait que la Bolivie, composée de joueurs rompus à l’altitude du stade olympique Hernando Siles, à 3.600 mètres, allait imposer un rythme très dur à ses joueurs arrivés deux jours plus tôt pour s’acclimater.

Chanceux, Lautaro Martinez a répondu en première période (1-1, 45e) à un but mérité de Martins pour les Boliviens (1-0, 24e). Malgré un Messi moins inspiré peut-être mais dans tous les bons coups, l’Argentine est parvenue à s’imposer grâce à un but de Correa dix minutes du terme (1-2, 79e).

Dans les trois autres parties de la journée, la Colombie a fait match nul (2-2) avec le Chili à Santiago dans un match à rebondissements. Lerna avait ouvert la marque très tôt pour la Colombie (0-1, 6e). Les Chiliens sont passés devant avant la pause par Arturo Vidal (1-1, 37e) et Sanchez (2-1, 41e). Les Colombiens ont égalisé dans les arrêts de jeu grâce à Falcao (2-2, 90e+1).

L’Equateur a dominé l’Uruguay (4-2) à Quito où Luis Suarez, auteur de deux buts sur penalty (83e et dans les arrêts de jeu, 90e+5), n’a pu que sauver l’honneur face aux Equatoriens qui menaient 2 à 0 à la pause puis 4 à 0 à un quart d’heure du terme grâce à Delgado (1-0, 14e), Estrada Martinez par deux fois (2-0, 45e+3, 3-0, 52e) et Plata (4-0, 75e).

Le Paraguay a battu le Venezuela (0-1) à Caracas sur un but de Gimenez à cinq minutes du terme (0-1, 85e). Herrera a laissé passer sa chance d’égaliser dans les arrêts de jeu manquant la conversion d’un penalty (90e+5).