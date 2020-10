Ageas se désengage de Tesco Bank aux Royaume-Uni

Tesko Bank va racheter la participation de 50,1% du groupe d'assurances belge Ageas dans Tesco Underwriting, d'après un communiqué diffusé mercredi. Tesco Underwriting est la coentreprise Non-Vie basée au Royaume-Uni et rassemblant Ageas UK et Tesco Bank, qui fournit des assurances Automobile et Habitation au marché britannique. Ce partenariat avait vu le jour en 2009 et avait été prolongé pour une période de sept ans fin 2014.

Par Belga