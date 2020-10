Romelu Lukaku revient sur la finale d’Europa League perdue: «Je ne pouvais pas aller chercher ma médaille et je ne regrette pas»

La déception ressentie par Romelu Lukaku était énorme ce soir de finale perdue, au point que l’attaquant de l’Inter est directement rentré au vestiaire et il n’en est pas sorti pour aller chercher sa médaille de finaliste. Big Rom a nottamment expliqué à quel point la haine de la défaite est une source de motivation pour lui. « Chez moi, oui, la défaite me fait avancer. Parce que tu y trouves une certaine énergie. Je suis très mauvais perdant, je l’avoue, c’est ma grande force dans la vie. Ça s’est vu en finale d’Europa League. »

Et de revenir sur cet épisode de la médaille : « Je ne pouvais pas aller chercher ma médaille. Je ne regrette pas. Ce n’est pas un manque de respect vis-à-vis de Séville. Mais mettez-vous à ma place. Vous travaillez toute votre vie pour arriver dans un moment comme ça. En finale, on perd dans un match où c’est 50-50. Mais cet épisode m’a donné une certaine énergie pour faire mieux maintenant, et je vois le positif dans le négatif. »