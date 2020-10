La production industrielle toujours freinée par le coronavirus en Europe

La production a augmenté pour les biens de consommation durables et pour l'énergie, notamment. Elle a diminué pour les biens de consommation non-durables pour les biens d'investissement.

Les plus fortes hausses de la production industrielle ont été enregistrées au Portugal (+10,0%), en Italie (+7,7%), en Hongrie et en Suède (+6,7% chacune), et les baisses les plus marquées en Irlande (-13,4%), en Estonie (-2,1%) et au Luxembourg (-1,2%).