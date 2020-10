20% des tests positifs à Bruxelles: «Nous n’avions jamais atteint ce taux», alerte Yves Van Laethem

Entre le 4 et le 10 octobre, il y a eu en moyenne 5.057 nouvelles infections au coronavirus par jour. Il s’agit d’une augmentation de 93 % par rapport à la période précédente de sept jours, ressort-il de la mise à jour mercredi matin des chiffres communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano.

Actuellement, le nombre de nouvelles infections double toutes les semaines, et vendredi passé nous avons dépassé le cap des 7.000 nouveaux cas. Un quart d’entre elles se produisent dans la tranche d’âge de la vingtaine. » Lors du point presse du Centre de crise ce mercredi, les experts se sont montrés particulièrement inquiets.

Le scientifique précise que « l’augmentation y est moins rapide que dans le reste du pays. Il faut prendre des précautions oratoires : moins rapide, ce n’est pas plus lent. Cela peut être l’effet des mesures plus strictes ou d’une certaine saturation du nombre de prélèvements. »

Les plus fortes hausses sont présentes dans le sud du pays, avec le Brabant wallon en tête où les chiffres doublent tous les cinq jours. À Bruxelles, 20 % des tests pratiqués sont positifs. « Nous n’avions jamais atteint ce taux jusqu’à présent » précise Yves Van Laethem.

« Je pense que cette fois, il est difficile de ne pas employer le terme de deuxième vague, annonce Yves Van Laethem. Elle a lieu dans une grande partie de l’Europe. On doit le prendre au sérieux, ce n’est pas pour ça qu’il faut paniquer car nous connaissons mieux le virus. Des mesures plus strictes peuvent nous aider à modifier la courbe. Mais édicter des mesures n’est pas suffisant, il faut les appliquer. On sait que beaucoup d’infections ont lieu dans la sphère privée ».

Des hospitalisations en progression

Entre le 7 et le 13 octobre, les hospitalisations ont continué leur progression, avec une moyenne de 152 admissions quotidiennes (+81 %). Il y a désormais 1.621 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 281 sont en soins intensifs.

Entre le 4 et le 10 encore octobre, le virus a fait plus de 18 morts (+6,4) en moyenne par jour. Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 173.240 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.244 en sont décédées.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l’ensemble des personnes testées, atteint désormais 11,7 % à l’échelle nationale.