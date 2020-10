«L’app Coronalert respecte toutes les règles relatives à la vie privée», rappelle le Centre de crise

Coronalert « a été testée maintes fois et (son utilisation) a été confirmée par plusieurs instances », a souligné M. Stevens. L’application ne fonctionne pas par géolocalisation, « vous n’êtes donc pas constamment suivis ».

« Elle n’a pas non plus besoin de vos coordonnées personnelles. Elle note simplement sur votre téléphone – donc pas dans une base de données centrale – les autres utilisateurs de l’app que vous avez croisés à proximité et pendant plus de 15 minutes », a précisé son homologue francophone, Antoine Iseux. Indépendante d’une connexion internet, « il suffit d’activer le bluetooth de votre téléphone, au moins lorsque vous vous rendez dans des endroits fréquentés ».