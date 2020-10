CEBEO implante un nouveau centre de distribution à Tournai

C'est sur un terrain de 12 hectares implanté dans le zoning de Tournai Ouest 3, une zone propriété de l'Intercommunale Ideta, que le groupe Sonepar a décidé d'implanter son nouveau complexe de distribution de matériel électrique. Sonepar est un groupe familial indépendant du Nord de la France, actionnaire unique, qui est le leader mondial de la distribution de matériel électrique destiné aux professionnels.

Implanté sur cinq continents et dans 48 pays, Sonepar réalise un chiffre d'affaires de 24,03 milliards d'euros. Le groupe, qui occupe 46.000 collaborateurs, inclut la société CEBEO qui investira prochainement à Tournai. Fondée en 1922 à Courtrai, CEBEO est spécialisée dans la distribution de matériel électronique, de services techniques et de solutions pour les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel.