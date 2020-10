Tour d’Italie, 11e étape: nouvelle victoire pour Arnaud Démare, Joao Almeida reste maillot rose

Une échappée de cinq coureurs – Sander Armée et les Italiens Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Fabio Mazzucco et Francesco Romano (Bardiani CSF Faizanè) et Marco Frapporti (Vini-Zabù-Brado-KTM) – s’est formée en début de course.

Sander Armée a tenté sa chance en solitaire à 25 km de l’arrivée, en lâchant Mattia Bais, son dernier compagnon d’échappée, mais a fini par être repris par le peloton à 6,5 km de la ligne d’arrivée. Une ligne d’arrivée où Démare s’est montré le plus rapide. Le Français a ainsi enlevé sa 4e victoire sur ce Giro 2020 et conforté son maillot cyclamen de leader du classement par points.