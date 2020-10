Les photos primées lors du Wildlife Photographer Award 2020

Dans la catégorie comportement des mammifères, les Chats de Pallas de la Chinoise Shanyuan Li.

Dans la catégorie portrait, le singe Nasique du Danois Mogens Trolle.

Dans la catégorie ‘environnements de la Terre’, la rivière de feu de l’Etna capturée par l’Italien Luciano Gaudenzio.

Dans la catégorie photojournalisme, cette triste image de Paul Hilton. Un jeune macaque à queue de cochon est mis en scène, enchaîné à une cage en bois, dans le marché aux oiseaux de Bali, en Indonésie. Ce sont des primates sociaux et énergiques qui vivent en grandes troupes dans les forêts de toute l’Asie du Sud-Est. Comme les forêts sont détruites, ils s’attaquent de plus en plus aux cultures agricoles et sont abattus car jugés nuisibles. Les bébés sont ensuite vendus pour devenir des animaux de compagnie, rejoindre un zoo ou servir à la recherche biomédicale.