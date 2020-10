GP de l’Escaut: victoire au sprint de l’Australien Caleb Ewan

Caleb Ewan (Lotto Soudal) s’est adjugé la 108e édition du Grand Prix de l’Escaut (1.Pro) mercredi à Schoten. L’Australien s’est imposé au sprint devant l’Allemand Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) mais celui-ci a ensuite été disqualifié pour sprint irrégulier. Ce sont donc l’Italien Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) et le Français Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept) qui montent sur les 2e et 3e marches du podium. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) et Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) complètent le top 5.

Ce 108e GP de Schoten n’a pu s’élancer comme prévu de Terneuzen, aux Pays-Bas, en raison des mesures de sécurité récemment renforcées aux Pays-Bas pour contrer la résurgence du coronavirus dans le pays. La course s’est donc déroulée sous la forme de dix tours de circuit local de 17,4 km à Schoten, en province d’Anvers.