Marc Van Ranst sur le comité de concertation de ce vendredi: «Restez travailler chez vous deviendra le nouveau slogan»

Marc Van Ranst met également en garde contre une surenchère de mesures entre les pays. En période de crise, on se compare avec le voisin et on se demande « pourquoi sommes-nous si laxistes par rapport aux autres », un réflexe souvent alimenté par l’opinion publique et les médias, selon le virologue.

Or, il ne faut pas laisser les pays voisins décider de notre gestion de l’épidémie, plaide M. Van Ranst, qui admet toutefois que leurs décisions importent tout de même pour la Belgique. « Ce que le président français Emmanuel Macron dira mercredi soir à la télévision constituera une sorte de bible pour le Comité de concertation de vendredi, surtout pour la partie francophone du pays. »