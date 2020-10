D1B: Danijel Milicevic s’engage au RFC Seraing

Libre de tout contrat, Danijel Milicevic s’est engagé avec le RFC Seraing, pensionnaire de D1B. L’ancien joueur d’Eupen, Charleroi et La Gantoise a signé un contrat de deux ans, a confirmé mercredi le club liégeois.

Milicevic, 34 ans, a joué plus de 200 matches en Jupiler Pro League dont 126 avec le maillot de La Gantoise avec qui il a été champion de Belgique en 2015. Il a également évolué six mois en prêt au FC Metz lors de la saison 2017-2018.

« J’ai été séduit par l’ambition du club et le discours du président, que je connais depuis longtemps », a déclaré Milicevic sur le site du club sérésien. « J’étais venu au stade lors du match contre Westerlo et, malgré la défaite, j’ai vu une bonne équipe de Seraing. Cela m’a aidé à poser mon choix. Je pense que mon style de jeu colle bien avec la philosophie prônée par Emilio Ferrera, un coach que je connais et contre qui j’ai souvent joué. »