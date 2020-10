GP de l’Escaut: Jean-Pierre Heynderickx (BORA-hansgrohe) ne comprend pas le déclassement d’Ackermann

« Je ne comprends pas du tout cette décision », a réagi Heynderickx. « Pascal ne fait pas de faute. Il a choisi sa propre ligne en tant que sprinter. C’est l’autre coureur qui a heurté sa roue arrière. Je ne suis pas d’accord mais le jury a pris une décision et on ne peut rien y faire ».

Ackermann a réagi à l’accélération en plein sprint de Caleb Ewan. À environ 150 mètres de l’arrivée, l’Allemand a décalé sur la droite pour trouver une ouverture et dans son mouvement, il a heurté avec sa roue arrière la roue avant d’August Jensen. Le Norvégien a entraîné dans sa chute Ivan Garcia Cortina et Pierre Barbier.

« Selon les commissaires de l’UCI, Ackermann a quitté sa ligne », a poursuivi Heynderickx. « Je ne suis pas d’accord avec cela. Mon coureur commence son sprint et tire à droite. C’était au coureur de Riwal d’accompagner ce mouvement et de ne pas rester droit. Si je ne me trompe pas, il y a eu récemment un coureur dans le Giro qui a commencé son sprint par la gauche et est sorti par la droite. Il n’a pas été déclassé ».