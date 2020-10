Islande - Belgique: Lukaku inscrit un deuxième goal sur penalty et remet les Diables devant (1-2, direct)

Le onze des Diables : Mignolet, Alderweireld, Denayer, Boyata, Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco, Doku, Trossard, Lukaku.

Les temps forts

8’ : BUT DE LUKAKU ! Le Belge reçoit un ballon dos au but dans la surface et se retourne en effaçant son défenseur et marque d'une frappe pied gauche sublime. (0-1, 8e)

16’ : But pour l’Islande. Magnifiquement servi dans la profondeur Eyjolfsson se retrouve seul face à Mignolet et le trompe d'une finission impeccable. 1-1 contre le cours du jeu. (1-1, 16e)

37’ : Penalty pour la Belgique !! Lukaku dans la surface se fait faucher par un tacle non-maîtrisé et va le tirer.