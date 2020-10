GP de l’Escaut: Tim Merlier fâché après avoir été gêné dans le sprint

Après le déclassement de Pascal Ackermann, Tim Merlier a terminé quatrième et premier Belge du Grand Prix de l’Escaut mercredi à Schoten. L’ex-champion de Belgique n’était toutefois pas ravi : il s’est senti lésé parce qu’il a été gêné en pleine préparation du sprint.

« J’ai été amené vers la ligne d’arrivée en bonne position par mes coéquipiers. J’ai attendu patiemment parce que je n’avais pas l’intention de placer mon accélération trop tôt. Juste au moment où je voulais démarrer, des coureurs de UAE Team Emirates m’ont dépassé en faisant une queue de poisson. À cause de cela, j’ai totalement perdu ma vitesse. J’étais à environ 350 mètres de l’arrivée », a déclaré Merlier.

« Comme le vent soufflait de face, j’ai attendu plus longtemps. Lorsque j’ai voulu accélérer, j’ai été poussé par ce mouvement. J’ai dû relancer et j’ai vu Caleb Ewan filer sur le côté. Après cela, j’ai de nouveau été coincé et mon sprint était complètement fichu. J’avais les jambes pour revendiquer la victoire, mais je n’ai jamais vraiment pu développer le sprint que je voulais faire », a conclu Merlier.