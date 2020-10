Nations League: la France malmenée en Croatie finit par s’imposer, partage entre l’Italie et les Pays-Bas (vidéo)

La France et le Portugal, vainqueurs contre la Croatie et la Suède mercredi lors de la 4e journée de Nations League, perpétuent leur duel à distance, tandis que l’Angleterre et l’Italie ont laissé filer des points et la tête de leurs groupes à domicile. Respectivement vainqueurs en Croatie (2-1) et contre la Suède (3-0), la France et le Portugal continuent de se mener un duel de haute lutte dans le groupe 3 de la Ligue A, dont ils occupent la tête à égalité de points.

Bien qu’ayant longtemps mené, de l’ouverture du score par Antoine Griezmann (8e) à l’égalisation croate par Nikola Vlasic (64e), la France a dû attendre les dernières minutes pour s’imposer grâce à Kylian Mbappé (79e). La tâche a été bien plus aisée pour la Seleçao. Face à la Suède, bonne dernière du groupe avec zéro point, le Portugal n’a pas semblé affecté par l’absence de Cristiano Ronaldo, positif au Covid-19. Un but de Bernardo Silva (21e) et un doublé de Diogo Jota (44e, 72e) ont offert une victoire facile aux Portugais à Lisbonne.