La saison 2020-2021 au Parc: les reprises étoilées à ne pas manquer

Toute la saison.

To play or not to play

Jusqu’au 24 octobre

Cette comédie chronique la crise sanitaire sous le regard d’un directeur de théâtre qui ne sait pas s’il pourra rouvrir à la rentrée. Toute ressemblance avec un personnage ayant existé est totalement assumée. Sortes de Laurel et Hardy des temps modernes, Daniel Hanssens et Othmane Moumen déploient un jeu nerveux à faire rugir n’importe quel voltmètre. Shakespeare rencontre Anthony Hopkins, Queen et Jean-Claude Van Damme. Irrésistible !

Le Noël de M. Scrooge

Du 19 au 31 décembre

C’est tout simplement la pièce parfaite pour se mettre dans l’ambiance de Noël. La mise en scène de Patrice Mincke transforme ce conte de Charles Dickens en une tendre et ludique parabole sur la solidarité. Comme toujours au Théâtre du Parc, le décor se déplie en mille miraculeuses métamorphoses pour nous faire voyager dans les rues de Londres au XIXe siècle ou dans les airs, à bord du traîneau du père Noël. Guy Pion y est un M. Scrooge d’enfer !